"Риека" - Украина: прямая видеотрансляция матча

Сборная Украины проведет третий матч в году

После победы над "Эмполи" (1:3) во вторник, 17 мая, сборная Украины на следующий день проведет третий майский спарринг.

Прямая видеотрансляция матча "Риека" — Украина будет доступна на YouTube-канале "Футбол NEWS / Телеканали Футбол 1/2/3".

Товарищеский матч "Риека" — Украина пройдет в среду, 18 мая, на стадионе "Руевица" в Риеке (Хорватия), начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Риека" — Украина:

Добавим, что игру можно посмотреть по ТВ. В прямом эфире поединок покажет канал "Украина", телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1", платформа OLL.TV.

Напомним, в первом матче на майском сборе "Желто-синие" переиграли "Боруссию" М в Германии (1:2). Таким образом, подопечные Александра Петракова начали подготовку к решающим играм отбора на ЧМ-2022. Уже 1 июня сборная Украины сыграет в полуфинале европейской квалификации с Шотландией. В случае победы "Желто-синие" сыграют в финале отбора с Уэльсом. На ЧМ-2022 уже сформированы все группы. Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу выиграла Дефлимпийские игры.