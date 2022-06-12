Украина - Ирландия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Главная команда страны проведет домашнюю игру в Польше

Во вторник, 14 июня, сборная Украины, которая лидирует в дивизионе B1 Лиги наций УЕФА после победы над Арменией (3:0), проведет матч 3-го тура против команды Ирландии.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры. В этой статье оперативно будут доступны видео голов.

Матч 3-го тура Лиги наций УЕФА Украина — Ирландия состоится в Лодзе (Польша), начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Добавим, что по итогам двух туров наша команда лидирует в квартете 1 дивизиона B, опережая сборные Ирландии, Шотландии и Армении. К слову, все команды, кроме Украины, выиграли по одному матчу. Добавим, что игра в Лодзе станет последней для нашей команды этим летом. Следующие поединки состоятся уже в сентябре 2022 года.

Турнирное положение команд в группе B1 Лиги наций УЕФА

Отметим, "Желто-синие" и ирландцы уже встречались. В первом туре ЛН в Дублине сборная Ирландии уступила Украине со счетом 0:1. В прошлом туре ирландцы разгромили шотландцев со счетом 3:0.

Игру Украина — Ирландия можно будет посмотреть по ТВ в прямом эфире. К слову, букмекеры считают нашу команду фаворитом второй встречи, хотя в Дублине специалисты были на стороне ирландцев.