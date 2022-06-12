Україна — Ірландія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Головна команда країни проведе домашню гру у Польщі

У вівторок, 14 червня, збірна України, яка лідирує у дивізіоні B1 Ліги націй УЄФА після перемоги над Вірменією (3:0), зіграє матч 3 туру проти команди Ірландії.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію гри. У цій статті оперативно будуть доступні відео голів.

Матч 3-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Ірландія відбудеться у Лодзі (Польща), початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Додамо, що за підсумками двох турів наша команда лідирує у квартеті 1 дивізіону B, випереджаючи збірні Ірландії, Шотландії та Вірменії. До речі, всі команди, окрім України, виграли по одному матчу. Додамо, що гра в Лодзі стане останньою для нашої команди цього літа. Наступні поєдинки відбудуться вже у вересні 2022 року.

Турнірне становище команд у групі B1 Ліги націй УЄФА

Зазначимо, "Жовто-сині" та ірландці вже зустрічалися. У першому турі ЛН у Дубліні збірна Ірландії поступилася Україні з рахунком 0:1. У минулому турі ірландці розгромили шотландців із рахунком 3:0.

Гру Україна — Ірландія можна буде переглянути по ТБ у прямому ефірі. До речі, букмекери вважають нашу команду фаворитом другої зустрічі, хоча у Дубліні фахівці були на боці ірландців.