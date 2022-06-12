Букмекери змінили своє ставлення до збірної України: прогноз на гру Ліги націй з Ірландією

"Жовто-сині" підходять до гри у якості фаворита

У вівторок, 14 червня, збірна України, яка у своєму останньому матчі обіграла команду Вірменії (3:0), проведе домашній поєдинок Ліги націй проти Ірландії у якості явного фавориту.

Спеціалісти вважають, що наша команда має більше шансів на успіх. Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

На думку аналітиків, команда Олександра Петракова є беззаперечним фаворитом зустрічі. На успіх "Жовто-синіх" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,81. Тріумф гостей оцінюється у 5,00, а нічия – у 3,55. Фахівці вважають, що найімовірніше гра завершиться з рахунком 1:0 на користь України (коефіцієнт 5,80).

Прогноз букмекерів на матч Україна — Ірландія (дані за 12 червня)

Парі-Матч: (перемога України 1,81 — нічия 3,55 — перемога Ірландії 5,00)

Турнірне становище команд у групі України у Лізі націй УЄФА:

Турнірне становище команд у групі B1 Ліги націй УЄФА

Нагадаємо, українці та ірландці нещодавно зустрічалися між собою у рамках матчу першого туру Ліга націй. Гра в Дубліні завершилася мінімальною перемогою "Жовто-синіх" з рахунком 0:1. До речі, букмекери вважали нашу команду аутсайдером зустрічі.

Додамо, матч Ліги націй УЄФА Україна – Ірландія пройде у Лодзі (Польща). Цей поєдинок можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні.