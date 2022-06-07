Аналітики знову не вірять у збірну України: прогноз на матч із Ірландією

Збірна України – знову аутсайдери

Після важкого матчу в Кардіффі, в якому національна команда поступилася збірній Вельсу з рахунком 1:0, "Жовто-сині" стартують у новому сезоні Ліги націй УЄФА. Букмекери не обіцяють нічого доброго підопічним Олександра Петракова у грі проти Ірландії.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

Збірна Ірландії у рамках матчу першого туру групи 1 у дивізіоні B у середу, 8 червня, зіграє домашній поєдинок з Україною. На думку спеціалістів. господарі зустрічі є беззаперечними фаворитами гри. На успіх можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,41. Шанси українців оцінюються коефіцієнтом 3,30, а нічия — 3,15. При цьому аналітики вважають рахунок 1:1 найімовірнішим результатом поєдинку (коефіцієнт 6,30).

Прогноз букмекерів на матч Ірландія — Україна (дані за 7 червня)

Парі-Матч: (перемога Ірландії 2,41 — нічия 3,15 — перемога України 3,30)

Нагадаємо, паралельно відбудеться ще один поєдинок у цій групі – Шотландія зіграє вдома з Вірменією. Саме з Шотландією "Жовто-сині" впоралися у півфіналі європейського відбору на ЧС-2022 (1:3). Додамо, що букмекери були не на боці України ні в матчі з шотландцями, ні у грі з Вельсом.

Раніше повідомлялося, де переглянути гру Ірландія — Україна у прямому ефірі.