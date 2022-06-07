Ірландія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

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У середу, 8 червня, збірна України після болючої поразки у відборі на ЧС-2022 від "Вельсу" (1:0) проведе стартовий матч у Лізі націй УЄФА проти команди Ірландії.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію зустрічі, під час якої у цій статті буде оперативно доступно відео голів.

Гра групи 1 дивізіону B Ліги націй УЄФА Ірландія — Україна відбудеться у середу, 8 червня, на "Авіва Стедіум". Наша команда у групі B виступає також із командами Шотландії та Вірменії, які проведуть свою гру паралельно поєдинку у Дубліні. У цьому квартеті на цей час було зіграно лише одну гру — Вірменія мінімально перемогла Ірландію вдома (1:0).

Вірмени очолюють групу 1 дивізіону B:

Положення команд у групі 1 дивізіону B у Лізі націй УЄФА

До речі, "Жовто-сині" нещодавно грали із шотландцями у півфіналі європейської кваліфікації на ЧС-2022. Гра в Глазго завершилася з рахунком 1:3 на користь українців.

Нагадаємо, російські хакери атакували український стрімінговий сервіс, де велася трансляція фіналу європейської кваліфікації на ЧС-2022 Вельс — Україна. Український коментатор жорстко відреагував на це у прямому ефірі.