Ирландия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Начинаем с чистого листа

В среду, 8 июня, сборная Украины после болезненного поражения в отборе на ЧМ-2022 от "Уэльса" (1:0) проведет стартовый матч в Лиге наций УЕФА против команды Ирландии.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, в ходе которой в этой статье будут оперативно доступны видео голов.

Игра группы 1 дивизиона B Лиги наций УЕФА Ирландия — Украина состоится в среду, 8 июня, на "Авива Стэдиум". Наша команда в группе B выступает также с командами Шотландии и Армении, которые проведут свою игру параллельно поединку в Дублине. В этом квартете на данный момент была сыграна лишь одна игра — Армения минимально победила Ирландию дома (1:0).

Армяне возглавляют группу 1 дивизиона B:

Положение команд в группе 1 дивизиона B в Лиге наций УЕФА

К слову, "Желто-синие" недавно играли с шотландцами в полуфинале европейской квалификации на ЧМ-2022. Игра в Глазго завершилась со счетом 1:3 в пользу украинцев.

Напомним, российские хакеры атаковали украинский стриминговый сервис, на котором велась трансляция финала европейской квалификации на ЧМ-2022 Уэльс — Украина. Украинский комментатор жестко отреагировал на это в прямом эфире.