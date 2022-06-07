Ірландія — Україна: де і коли дивитись матч Ліги націй

Національна команда зіграє після тяжкої поразки

Після болючої поразки у Кардіффі від збірної Уельсу (1:0) "Жовто-сині" проведуть свій перший матч у новому сезоні Ліги націй УЄФА проти команди Ірландії. У прямому ефірі в Україні цей двобій покаже телеканал "Індиго TV".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч 1-го туру групи 1 дивізіону B Ірландія — Україна пройде в середу, 8 червня, у Дубліні на "Авіва Стедіум", початок — о 21:45 за київським часом. Зустріч також можна буде переглянути на телеканалі "Футбол 1" та платформі oll.tv (потрібна підписка). У нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та найкращих моментів.

Додамо, що Ірландія вже встигла провести одну гру у рамках групової стадії. У поєдинку проти Вірменії ірландці зазнали гостьової поразки з рахунком 1:0.

Ще один учасник квартету, збірна Шотландії, ще не стартувала у турнірі через участь у відборі на ЧС-2022. Шотландці у півфіналі кваліфікації поступилися саме збірній України (1:3).

Нагадаємо, російські хакери зламали сервіс oll.tv під час матчу Уельс — Україна.