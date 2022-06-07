Ирландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

Национальная команда сыграет после тяжелого поражения

После болезненного поражения в Кардиффе от сборной Уэльса (1:0) "Желто-синие" проведут свой первый матч в новом сезоне Лиги наций УЕФА против команды Ирландии. В прямом эфире в Украине этот поединок покажет телеканал "Індиго TV".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч 1-го тура группы 1 дивизиона B Ирландия — Украина пройдет в среду, 8 июня, в Дублине на "Авива Стэдиум", начало — в 21:45 по киевскому времени. Встречу также можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и платформе oll.tv (требуется подписка). У нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов.

Добавим, что Ирландия уже успела провести одну игру в рамках групповой стадии. В поединке против Армении ирландцы потерпели гостевое поражение со счетом 1:0.

Еще один участник квартета, сборная Шотландии, еще не стартовала в турнире из-за участия в отборе на ЧМ-2022. Шотландцы в полуфинале квалификации уступили именно сборной Украины (1:3).

Напомним, российские хакеры взломали сервис oll.tv во время матча Уэльс — Украина.