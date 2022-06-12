Україна — Ірландія: де і коли дивитись матч Ліги націй

Останній матч літа "Жовто-сині" зіграють у Польщі

Збірна України після успіху в Лізі націй у двох стартових поєдинках знову проведе ще одну гру у польському Лодзі, де була розгромлена Вірменія (3:0).

У прямому ефірі в Україні гру ЛН проти збірної Ірландії покаже телеканал Індиго ТБ. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Крім того, пряма відеотрансляція зустрічі буде доступна на телеканалі "Футбол 1" та платформі oll.tv (необхідна підписка, — Ред.). Збірна України прийме команду Ірландії у польському Лодзі на стадіоні ЛКС у вівторок, 14 червня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. "Телеграф" проведе текстовий онлайн поєдинку, під час якого у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та найкращі моменти.

Нагадаємо, у першому турі Ліги націй "Жовто-сині" обіграли якраз команду Ірландії. У Дубліні підопічні Олександра Петракова здобули мінімальну перемогу з рахунком 0:1. Після двох зіграних ігор наша команда посідає перше місце у квартеті B1. Ірландці у минулому турі зуміли здолати шотландців (3:0).

Турнірне становище команд у групі B1 Ліги націй УЄФА

Раніше повідомлялося, що українські футболісти не зуміли пробитися на ЧС-2022, поступившись Вельсу (1:0) у фінальному раунді європейського відбору. Трансляція цього поєдинку в Україні зазнала хакерської атаки з боку росіян.