Украина - Ирландия: где и когда смотреть матч Лиги наций

Последний матч лета "Желто-синие" сыграют в Польше

Сборная Украины после успеха в Лиге наций в двух стартовых поединках вновь проведет еще игру в польском Лодзе, где была повержена Армения (3:0).

В прямом эфире в Украине игру ЛН против сборной Ирландии покажет телеканал "Индиго ТВ". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Кроме того, прямая видеотрансляция встречи будет доступна на телеканале "Футбол 1" и платформе oll.tv (необходима подписка, — Ред.). Сборная Украины примет команду Ирландии в польском Лодзе на стадионе ЛКС во вторник, 14 июня. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, по ходу которого у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучшие моменты.

Напомним, в первом туре Лиги наций "Желто-синие" обыграли как раз команду Ирландии. В Дублине подопечные Александра Петракова добили минимальную победу со счетом 0:1. После двух сыгранных игр наша команда занимает первое место в квартете B1. Ирландцы в прошлом туре сумели одолеть шотландцев (3:0).

Турнирное положение команд в группе B1 Лиги наций УЕФА

Ранее сообщалось, что украинские футболисты не сумели пробиться на ЧМ-2022, уступив Уэльсу (1:0) в финальном раунде европейского отбора. Трансляция этого поединка в Украине подверглась хакерской атаке со стороны россиян.