"Украинцы ездят у нас на машинах самых роскошных марок": в Чехии удивились беженцам из Украины

Функционер не понимает такого поведения некоторых украинцев

В Чехии не будут запрещать местным хоккеистам выступать в россии, несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину, которое длится вот уже 121 день.

Об этом заявил новоиспеченный президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик, передает sport.cz.

Примечательно, что Гадамчик, говоря о войне в Украине, рассказал, что украинцы ездят в Чехии на роскошных автомобилях. При этом ему жалко убитых на войне людей и пострадавших детей.

"Политика — это де**мо. Я не знаю всех объективных причин происходящего в Украине. Но самое главное для меня то, что от подобного всегда страдают невинные люди. Мне больно и грустно видеть убитых людей и страдающих детей. Но затем украинцы ездят у нас на машинах самых роскошных марок? Интересно, что они здесь, а не дома. Я не согласен с тем, что происходит в Украине. Но запретить нашим хоккеистам играть в россии? Я бы не стал этого делать", — заявил Гадамчик.

Добавим, что Алоис поддерживает решение об отстранение сборной рф от чемпионата мира, хотя ему жаль российских спортсменов.

"То, что россияне не могут играть на чемпионатах мира, правильно с моральной точки зрения. С другой стороны, чемпионат пострадал. И эти игроки не виноваты. Они могут сказать путину, что они с ним не согласны, но это все, что они могут сделать, – сказал Гадамчик.

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Напомним, в рф после отстранения сборной по хоккею от ЧМ началась истерика. Ранее сообщалось, что у советского хоккеиста неожиданно случился "приступ патриотизма" к россии.