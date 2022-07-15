"А вдруг русские придут, еще и мэром станет": экс-тренер Кличко высказался о позиции Ломаченко (видео)

Боксеру досталось за молчание во время войны

Экс-тренер легенды бокса Владимира Кличко Сергей Городничев, который недавно раскритиковал Василия Ломаченко за молчание после ударов рф по Одесской области, вновь прошелся по боксеру-легковесу.

Соответствующее интервью Городничева доступно на YouTube-канале "Тайк Майсон". Сергей считает, что Loma просто боится публично высказывать свою позицию касательно войны.

Тренер отметил, что Ломаченко является публичным человеком с миллионной армией фанатов, однако его молчание во время войны вызывает много вопросов. Городничева не убедило даже вступление боксера в тероборону в начале полномасштабного вторжения рф.

"Смотрите, взрывают ваш дом или соседа, на вашей улице, в вашем селе или городе. Вы позицию какую-то можете выразить? Например, вы или поддерживаете, или против.

Вася промолчал, ничего не сказал. Просто выложил видео, и все. Потом, когда закончится война, дети спросят: "Папа, а что ты делал? С кем ты был?" Будет потом отвечать своим детям.

Пускай ребята, которые это смотрят, пишут оскорбления, подумают и решат для себя, кто он для них — хороший спортсмен, боксер, патриот или не патриот.

Пусть решают, это же их любимчик. Они там ему хвост заносят, любят прямо. Пусть выгораживают его: "Это его личное дело". Это мое тоже личное дело. Я хочу – поддерживаю, хочу – не поддерживаю.

Но кто мы, обычные люди, и Вася, звезда бокса, личность, которая может повести за собой миллионы фанатов? "Пацаны, я с вами, за Украину" – можно хотя бы это сказать?

Он боится так сказать. Страх. Вдруг придут? Оп — и все, еще мэром города станет", – сказал Городничев.

Отметим, Ломаченко отказался от чемпионского боя с Джорджем Камбососом и остался в Украине. В итоге австралиец провел поединок с Девином Хэйни, уступив американцу все свои титулы.