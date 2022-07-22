"Тупоголовые и русофобы": в рф началась истерика из-за отмены "русской ракеты" в Швеции

Фигуристка по прозвищу "Русская ракета" должна была выступить в Стокгольме

В пятницу, 22 июля, на 149-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция) отменен. В рф тут же началась истерика по этому поводу.

Президент Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев назвал это европейским бескультурьем и беззаконностью, передает Матч ТВ. Кроме того, он оскорбил руководителей Запада.

"Ситуация с отменой мастер-класса Саши Трусовой в Стокгольме в очередной раз подчеркивает, что есть разумные и понимающие люди, которые за сохранение жизни российского спорта, культуры и т.д., а есть беззаконие, бескультурье, трусость, проявляющиеся сейчас повсеместно.

Вот эта шайка тупоголовых руководителей, которая сейчас пришла на Западе, она портит жизнь людям. Наши девушки доказали, что их мастерство и красота – это вещи на века. У нас есть чемпионки мира, Европы, олимпийские чемпионки. У них-то таких нет, вот они и бесятся от злобы", — заявил Лайшев.

Депутат госдумы рф Светлана Журова назвала произошедшее актом русофобии.

"Никто сейчас не прыгает так, как прыгает Саша. Русофобские настроения никто не отменял. Удивительно, что у них так долго было желание договариваться об этом мастер-классе, но, видимо, им пригрозили серьезными санкциями, если он состоится", — цитирует Журову metaratings.

Депутат госдумы рф Дмитрий Свищев считает, что Швеция вмешалась в дела спорта.

"Это прямое вмешательство государства и политиков в дела спорта и вопиющее неуважение своих же граждан, планировавших посетить мастер-класс. Предлагаю провести мастер-класс Трусовой в россии. У нас не меньше людей хотят видеть нашу же чемпионку", — цитирует Свищева ТАСС.

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Напомним, в сети посмеялись со слов жены Пескова, которая объявила о санкциях США.

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