"Тупоголові і русофоби": в рф почалася істерика через відміну "російської ракети" в Швеції

Фігуристка на прізвисько "Російська ракета" мала виступити у Стокгольмі

У п’ятницю, 22 липня, на 149-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що майстер-клас російської фігуристки Олександри Трусової у Стокгольмі (Швеція) скасовано. У рф відразу почалася істерика з цього приводу.

Президент Центру спорту та освіти "Самбо-70" Ренат Лайшев назвав це європейською безкультурністю та беззаконністю, передає Матч ТВ. Крім того, він образив керівників Заходу.

"Ситуація зі скасуванням майстер-класу Саші Трусової в Стокгольмі в черговий раз підкреслює, що є розумні й тямущі люди, які за збереження життя російського спорту, культури і т.д., а є беззаконня, безкультурність, боягузливість, які зараз проявляються повсюдно.

Ось ця зграя тупоголових керівників, яка зараз прийшла на Заході, вона псує життя людям. Наші дівчата довели, що їхня майстерність та краса – це речі на віки. У нас є чемпіонки світу, Європи, олімпійські чемпіонки. У них таких немає, ось вони і бісяться від злості", — заявив Лайшев.

Депутат держдуми рф Світлана Журова назвала подію актом русофобії.

"Ніхто зараз не стрибає так, як стрибає Саша. Русофобські настрої ніхто не скасовував. Дивно, що вони так довго мали бажання домовлятися про цей майстер-клас, але, мабуть, їм пригрозили серйозними санкціями, якщо він відбудеться", — цитує Журову. metaratings.

Депутат держдуми рф Дмитро Свищев вважає, що Швеція втрутилася у справи спорту.

"Це пряме втручання держави й політиків у справи спорту і кричуща неповага до своїх громадян, які планували відвідати майстер-клас. Пропоную провести майстер-клас Трусової в росії. У нас не менше людей хочуть бачити нашу ж чемпіонку", — цитує Свищева ТАСС.

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