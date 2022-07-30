Британец забил гол всей жизни в ворота "Динамо": волонтер, помогая украинцам, осуществил свою мечту (видео)

Болельщик-волонтер, помогая украинцам, осуществил свою мечту

"Динамо" после тяжелейшего матча с "Фенербахче" (1:2) в Лиге чемпионов провело гостевой благотворительный поединок с "Эвертоном" (3:0 в пользу англичан). "Изюминкой" игры стало появление на поле 44-летнего британского волонтера Пола Страттона, который помогал украинцам после начала полномасштабного вторжения рф.

Историей британца поделился журналист hromadske Алексей Братущак в Facebook. Он отметил, что добрые поступки могут неожиданно осуществить мечту.

В концовке поединка Страттон, который является болельщиком "Эвертона", вышел на поле вместо Деле Алли, чтобы пробить символический пенальти. Британец пробил прямо в угол ворот, а кипер "Бело-синих" Денис Бойко даже не реагировал. Трибуны устроили настоящие овации Полу. Вот так "Эвертон" отметил заслуги своего болельщика, который после начала войны в Украине отправился в Польшу помогать украинским беженцам.

Братущак рассказал, что Пол в марте взял отпуск на работе (британец работает в горсовете следователем по мошенничеству, — Ред.) и поехал к украинской границе в Перемышль. Там он встречал украинцев, бежавших от войны. И каждый вечер по несколько часов раздавал украинцам шоколадки.

"Мы стоим прямо на границе, потому первое, что дети видят, когда въезжают в Польшу, это нас. У них улыбка на лице и берут столько шоколада, сколько хотят", — рассказывал Пол в марте.

Пол вспоминает, что дети были такими вежливыми, что брали только одну шоколадку, хотя он предлагал много сладостей. А когда кто-то брал две шоколадки, то мать оттаскивала ребенка. Пришлось англичанину идти на хитрость.

"Нам пришлось начать учить украинский язык как можно быстрее, чтобы просто сказать "нет, все нормально". И мы выучили слова для мамы, так что дети получали маленькую порцию шоколада, а мама — большую", — рассказывал Пол.

"Таким образом, англичанин даровал мгновения счастья детям из Украины. На этом он не остановился. Продолжал помогать. И вот через несколько месяцев добро вернулось. В жизни Пола Страттона произошло то, о чем мечтают миллионы болельщиков по всему миру: выйти в футболке любимой команды на домашний стадион и забить гол сопернику. Гол всей жизни. Именно ради подобных моментов мы и живем. Ради таких мгновений счастья и воюем", — отметил Братущак.

Напомним, во время матча "Фенербахче" — "Динамо" болельщики турецкого клуба скандировали: "владимир путин". Позднее президент стамбульской команды отказался извиняться за такое поведение фанатов.