"Заря" вылетит из еврокубков: прогноз на матч с "Университатя" в Лиге конференций

Поединок состоится в Польше

Луганская "Заря" домашним матчем против ФК "Университатя" Крайова стартует в Лиге конференций. "Мужики" являются аутсайдерами противостояния.

Об этом сообщает компания pm.ua. Букмекеры предрекают украинскому клубу скорый вылет.

По мнению специалистов, шансы команд в первой игре практически равны, однако аналитики ставят на проход румынского коллектива. На успех "Университати" можно сделать ставку с коэффициентом 2,40, а триумф "Зари" оценивается как менее вероятное событие — 3,10. Ничья в первом поединком котируется коэффициентом 3,00. Примечательно, что букмекеры абсолютно не верят в успех луганчан в 2-матчевом противостоянии — 3,15 на "Зарю" против 1,33 за "Университатю".

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Заря" — "Университатя" (данные за 2 августа):

Пари-Матч: (победа "Зари" 3,10 — ничья 3,00 — победа "Университати" 2,40)

Матч "Заря" — "Университатя" Крайова состоится в четверг, 4 августа, на стадионе "Люблин" в одноименном польском городе. В Украине можно будет посмотреть прямую трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что "Динамо" сумело выбить "Фенербахче" (0:0, 1:2) из Лиги чемпионов. Игра завершилась большим фанатским скандалом.