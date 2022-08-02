"Зоря" вилетить із єврокубків: прогноз на матч з "Університатя" у Лізі конференцій

Поєдинок відбудеться у Польщі

Луганська "Зоря" домашнім матчем проти ФК "Університатя" Крайова стартує у Лізі конференцій. "Мужики" являються аутсайдерами протистояння.

Про це повідомляє компанія pm.ua. Букмекери пророкують українському клубу швидкий виліт.

На думку фахівців, шанси команд у першій грі практично рівні, проте аналітики ставлять на прохід румунського колективу. На успіх "Університаті" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,40, а тріумф "Зорі" оцінюється як менш імовірна подія — 3,10. Нічия у першому поєдинку котирується коефіцієнтом 3,00. Примітно, що букмекери абсолютно не вірять в успіх луганчан у 2-матчевому протистоянні — 3,15 на "Зорю" проти 1,33 за "Університатю".

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Зоря" — "Університатя" (дані за 2 серпня):

Парі-Матч: (перемога "Зорі" 3,10 — нічия 3,00 — перемога "Університаті" 2,40)

Матч "Зоря" — "Університатя" Крайова відбудеться у четвер, 4 серпня, на стадіоні "Люблін" в однойменному польському місті. В Україні можна буде переглянути пряму трансляцію зустрічі.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" зуміло вибити "Фенербахче" (0:0, 1:2) із Ліги чемпіонів. Гра завершилася великим фанатським скандалом.