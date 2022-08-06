"Штурм" – "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Игру покажут на разных платформах

Киевское "Динамо" после "домашней" победы над "Штурмом" (1:0) сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 с австрийцами в Граце.

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал Setanta Sports, а также ОТТ-платформа setantasports.com. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Кроме того, поединок с задержкой в 15 минут покажет телеканал "2+2". Матч "Штурм" — "Динамо" состоится во вторник, 9 августа, на стадионе "Грац-Либенау", начало встречи — в 21:30 по киевскому времени. Добавим, что победитель 2-матчевого противостояния пробьется в раунд плей-офф отбора ЛЧ, где сыграет с "Бенфикой" или "Митьюлландом", а проигравший окажется на групповой стадии Лиги Европы.

Отметим, букмекеры считают, что "Динамо" выбьет "Штурм" из Лиги чемпионов, хотя перед первой игрой специалисты не верили в "Бело-синих".

Напомним, "Динамо" во 2-м квалификационном раунде ЛЧ в 2-матчевом противостоянии прошло "Фенербахче" (0:0, 1:2), выбив турецкий клуб в квалификацию Лиги Европы. Ответный поединок, который проходил в Стамбуле, завершился скандалом и штрафом для турецкого коллектива.