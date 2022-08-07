"Штурм" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Ответный матч пройдет в Австрии

Во вторник, 9 августа, киевское "Динамо" после "домашней" победы над "Штурмом" (1:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с австрийцами на выезде.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 21:30 по киевскому времени. Кроме того, здесь оперативно будут доступны видео голов, а также лучших моментов поединка.

Гандикап в один мяч — это неплохо, однако для прохода в следующий раунд главного еврокубка киевляне должны вновь сохранить свои ворота "сухими". К слову, букмекеры изменили свое мнение насчет фаворита противостояния, отдавая предпочтение украинскому клубу. Победитель противостояния пробьется в раунд плей-офф отбора ЛЧ, где сыграет с "Бенфикой" или "Митьюлландом", а проигравший окажется на групповой стадии Лиги Европы.

К слову, матч "Штурм" — "Динамо" покажут в Украине на нескольких платформах.

Добавим, что во 2-м квалификационном раунде "Бело-синие" справились по сумме двух матчей с "Фенербахче" (0:0, 1:2). Во время второй игры, которая проходила в Стамбуле, вспыхнул фанатский скандал. Позже УЕФА наказал турецкий клуб за поведение болельщиков.