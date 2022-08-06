Букмекеры кардинально изменили прогноз на матч Лиги чемпионов "Штурм" - "Динамо"

Важная для киевлян игра пройдет в Австрии

Киевское "Динамо" после первого матча 3-го квалификационного раунда ЛЧ сезона 2022/23 со "Штурмом" (1:0) является фаворитом в противостоянии.

Об этом сообщает pm.ua. Специалисты считают, что в следующий раунд отбора Лиги чемпионом пробьется именно украинский клуб.

Аналитики предлагают сделать ставку на проход "Динамо" с коэффициентом 1,33, а на "Штурм" — всего 3,35. Тем не менее австрийцы являются фаворитам в игре — 2,33 за хозяев, против 3,15 за гостей. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,30. К слову, перед первой игрой букмекеры считали, что именно "Штурм" пробьется дальше.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Штурм" — "Динамо" (данные за 6 августа):

Пари-Матч: (победа "Штурма" 2,33 — ничья 3,30 — победа "Динамо" 3,15)

Отметим, ответный матч "Штурм" — "Динамо" состоится 9 августа в Граце на стадионе "Грац-Либенау". Победитель противостояния пробьется в раунд плей-офф отбора ЛЧ, где сыграет с "Бенфикой" или "Митьюлландом", а проигравший окажется на групповой стадии Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что "Динамо" во 2-м квалификационном раунде ЛЧ выбило "Фенербахче" (0:0, 1:2). Ответный матч завершился скандалом и штрафом для турецкого коллектива.