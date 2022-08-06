Букмекери кардинально змінили прогноз на матч Ліги чемпіонів "Штурм" – "Динамо"

Важлива для киян гра пройде в Австрії

Київське "Динамо" після першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ сезону 2022/23 зі "Штурмом" (1:0) є фаворитом у протистоянні.

Про це повідомляє pm.ua. Фахівці вважають, що до наступного раунду відбору Ліги чемпіоном проб’ється саме український клуб.

Аналітики пропонують зробити ставку на прохід "Динамо" з коефіцієнтом 1,33, а на "Штурм" — лише 3,35. Проте австрійці є фаворитами у грі — 2,33 за господарів, проти 3,15 за гостей. Нічия в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,30. До речі, перед першою грою букмекери вважали, що саме "Штурм" проб’ється далі.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Штурм" — "Динамо" (дані за 6 серпня):

Парі-Матч: (перемога "Штурма" 2,33 — нічия 3,30 — перемога "Динамо" 3,15)

Зазначимо, матч-відповідь "Штурм" — "Динамо" відбудеться 9 серпня у Граці на стадіоні "Грац-Лібенау". Переможець протистояння проб’ється в раунд плей-офф відбору ЛЧ, де зіграє з "Бенфікою" або "Мідтьюлланном", а той, хто програє, опиниться на груповій стадії Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" у 2-му кваліфікаційному раунді ЛЧ вибило "Фенербахче" (0:0, 1:2). Матч-відповідь завершився скандалом і штрафом для турецького колективу.