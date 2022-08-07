"Штурм" – "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Матч-відповідь пройде в Австрії

У вівторок, 9 серпня, київське "Динамо" після "домашньої" перемоги над "Штурмом" (1:0) у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 зіграє з австрійцями на виїзді.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, яка розпочнеться о 21:30 за київським часом. Крім того, тут оперативно будуть доступні відео голів, а також найкращі моменти поєдинку.

Гандикап в один м’яч — це непогано, проте для проходу до наступного раунду головного єврокубку кияни мають знову зберегти свої ворота "сухими". До речі, букмекери змінили свою думку щодо фаворита протистояння, віддаючи перевагу українському клубу. Переможець протистояння проб’ється в раунд плей-офф відбору ЛЧ, де зіграє з "Бенфікою" або "Мідтьюлланном", а той, хто програє, опиниться на груповій стадії Ліги Європи.

До речі, матч "Штурм" — "Динамо" покажуть в Україні на кількох платформах.

Додамо, що у 2-му кваліфікаційному раунді "Біло-сині" впоралися за сумою двох матчів із "Фенербахче" (0:0, 1:2). Під час другої гри, яка проходила у Стамбулі, спалахнув фанатський скандал. Пізніше УЄФА покарав турецький клуб за поведінку вболівальників.