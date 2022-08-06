"Штурм" – "Динамо": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Гру покажуть на різних платформах

Київське "Динамо" після "домашньої" перемоги над "Штурмом" (1:0) зіграє матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 з австрійцями в Граці.

У прямому ефірі в Україні гру покаже телеканал Setanta Sports та ОТТ-платформа setantasports.com. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Крім того, поєдинок із затримкою у 15 хвилин покаже телеканал "2+2". Матч "Штурм" — "Динамо" відбудеться у вівторок, 9 серпня, на стадіоні "Грац-Лібенау", початок зустрічі — о 21:30 за київським часом. Додамо, що переможець 2-матчевого протистояння проб’ється в раунд плей-офф відбору ЛЧ, де зіграє з "Бенфікою" або "Мідтьюлланном", а той, хто програє, опиниться на груповій стадії Ліги Європи.

Зазначимо, букмекери вважають, що "Динамо" виб’є "Штурм" із Ліги чемпіонів, хоча перед першою грою фахівці не вірили у "Біло-синіх".

Нагадаємо, "Динамо" у 2-му кваліфікаційному раунді ЛЧ у 2-матчевому протистоянні пройшло "Фенербахче" (0:0, 1:2), вибивши турецький клуб у кваліфікацію Ліги Європи. Поєдинок-відповідь, який проходив у Стамбулі, завершився фанатським скандалом і штрафом для турецького колективу.