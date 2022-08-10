Букмекеры оценили шансы "Зари" в решающем матче Лиги конференций: прогноз

Луганчане в шаге от решающего раунда квалификации в еврокубке

Луганская "Заря" после неоднозначного вылета "Ворсклы" в Лиге конференций остается единственной украинской командой в этом еврокубке. Накануне ответной встречи луганчан с "Университатя" букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, украинский клуб пройдет дальше, хотя у румынского коллектива больше шансов на успех в ответном поединке. Об этом сообщает pm.ua.

Аналитики считают, что румынский клуб победит во встрече — коэффициент 1,85 за "Университатю" пртив 4,20 за "Зарю". Добавим, что при этом букмекеры считают, что именно украинский клуб пройдет в следующий раунд квалификации ЛК — коэффициент 2,37 за хозяев против 1,55 за гостей.

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Университатя" — "Заря" (данные за 10 августа):

Пари-Матч: (победа "Университати" 1,85 — ничья 3,40 — победа "Зари" 4,20)

Матч "Университатя" — "Заря" состоится в четверг, 11 августа, начало — в 20:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что "Динамо", победив "Штурм" в гостях (1:2), вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Киевлян ожидает встреча с "Бенфикой". Добавим, что перед австрийцами "Бело-синие" расправились с "Фенербахче" (0:0, 1:2).