Букмекери оцінили шанси "Зорі" у вирішальному матчі Ліги конференцій: прогноз

Луганчани за крок від вирішального раунду кваліфікації в єврокубку

Луганська "Зоря" після неоднозначного вильоту "Ворскли" у Лізі конференцій залишається єдиною українською командою у цьому єврокубку. Напередодні матчу-відповіді луганчан з "Університатя" букмекери оцінили шанси команд.

На думку фахівців, український клуб пройде далі, хоча у румунського колективу більше шансів на успіх у цьому поєдинку. Про це повідомляє pm.ua.

Аналітики вважають, що румунський клуб переможе у зустрічі — коефіцієнт 1,85 за "Університатю" проти 4,20 за "Зорю". При цьому букмекери вважають, що саме український клуб пройде в наступний раунд кваліфікації ЛК — коефіцієнт 2,37 за господарів проти 1,55 за гостей.

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Університатя" — "Зоря" (дані за 10 серпня):

Парі-Матч: (перемога "Університаті" 1,85 — нічия 3,40 — перемога "Зорі" 4,20)

Матч "Університатя" — "Зоря" відбудеться у четвер, 11 серпня, початок — о 20:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що "Динамо", перемігши "Штурм" у гостях (1:2), вийшло до раунду плей-офф Ліги чемпіонів. На киян чекає зустріч із "Бенфікою". Додамо, що перед австрійцями "Біло-сині" розправилися з "Фенербахче" (0:0, 1:2).