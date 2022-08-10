"россия же всем помогает": в рф заступились за литовскую фигуристку, напомнив о "величии" путина

Литовская спортсменка во время войны в Украине выступала в рф

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, которого недавно "кинули" на миллионы, прокомментировал слухи, что фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы из-за участия в ледовом шоу Татьяны Навки.

Соответствующий комментарий Плющенко доступен на Матч ТВ. Евгений назвал эту ситуацию ужасом, а также цинично заявил, что россия — самая добрая страна в мире.

"Дробязко хотят лишить гражданства? Да вы что?! Ужас какой! Что же такое творится вообще? Я считаю, что это беспредел. Ну спортсмены‑то при чем здесь? Тем более, речь о коммерческом шоу. Определенные люди сходят с ума.

Поможет ли россия Маргарите, если ее лишат гражданства? Я думаю, что поможет. россия же всем помогает. Это самая добрая и надежная страна. И наш президент — самый лучший. Поэтому, конечно, россия будет помогать. Дальше решение за Маргаритой", – сказал Плющенко.

Добавим, что по информации ТАСС, 10 августа президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград за участие в шоу Навки "Лебединое озеро" в Сочи, которое проходило во время полномасштабного вторжения рф в Украину.

Напомним, в шоу жены пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова, Татьяны Навки, участвовал и украинский олимпийский чемпион Виктор Петренко. Из-за этого он был лишен должности в Украинской федерации фигурного катания. К слову, в рф заступились за Виктора.