"Днепр-1" рвется в Лигу Европы: букмекеры оценили шансы украинцев

Днепряне начнут путь в еврокубках в Словакии

"Днепр-1" на правах бронзового призера чемпионата Украины 2021/22 начинает свой путь сразу со стадии плей-офф отбора в Лигу Европы.

Букмекеры не сумели определить фаворита первого матча днепрян с АЕКом Ларнака (Кипр). Об этом сообщает pm.ua.

По мнению специалистов, шансы команд в первой игре практически равны — коэффициенты на победу украинского и кипрского клубов равны 2,65 и 2,70 соответственно. Ничья в основное время котируется коэффициентом 3,25. Добавим, что аналитики считают именно АЕК фаворитом в 2-матчевом противостоянии — коэффициенты 2,50 и 1,53 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Днепр-1" — АЕК Ларнака (данные за 17 августа):

Пари-Матч: (победа "Днепра-1" 2,65 — ничья 3,25 — победа АЕКа 2,70)

Напомним, матч "Днепр-1" — АЕК Ларнака состоится в четверг, 18 августа в словацком Кошице на местной футбольной арене. Начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 25 августа.

Ранее сообщалось, что "Динамо" сумело преодолеть "Штурм" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Теперь киевлянам предстоит сыграть против "Бенфики" за право выступать на групповой стадии ЛЧ. "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах в этом противостоянии.