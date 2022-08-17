"Дніпро-1" рветься до Ліги Європи: букмекери оцінили шанси українців

Дніпряни розпочнуть шлях у єврокубках у Словаччині

"Дніпро-1" на правах бронзового призера чемпіонату України 2021/22 розпочинає свій шлях одразу зі стадії плей-офф відбору до Ліги Європи.

Букмекери не змогли визначити фаворита першого матчу дніпрян з АЕКом Ларнака (Кіпр). Про це повідомляє pm.ua.

На думку фахівців, шанси команд у першій грі практично рівні — коефіцієнти на перемогу українського та кіпрського клубів дорівнюють 2,65 та 2,70 відповідно. Нічия в основний час котирується коефіцієнтом 3,25. Додамо, що аналітики вважають саме АЕК фаворитом у 2-матчевому протистоянні — коефіцієнти 2,50 і 1,53 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Дніпро-1" — АЕК Ларнака (дані за 17 серпня):

Парі-Матч: (перемога "Дніпра-1" 2,65 — нічия 3,25 — перемога АЕКа 2,70)

Нагадаємо, матч "Дніпро-1" — АЕК Ларнака відбудеться у четвер, 18 серпня у словацькому Кошице на місцевій футбольній арені. Початок поєдинку о 21:00 за київським часом. Гра-відповідь пройде 25 серпня.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" зуміло подолати "Штурм" у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Тепер кияни мають зіграти проти "Бенфіки" за право виступати на груповій стадії ЛЧ. "Телеграф" повідомляв про букмекерські розклади у цьому протистоянні.