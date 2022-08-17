Где и когда смотреть исторический матч "Днепра-1" в Лиге Европы

Украинский клуб дебютирует в еврокубках

В ближайший четверг, 18 августа, украинский "Днепр-1" в качестве бронзового призера УПЛ сезона 2021/22 проведет свой первый еврокубковый матч в истории. В прямом эфире в Украине поединок против АЕКа Ларнака покажет телеканал 2+2.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Из-за полномасштабной войны в Украине исторический дебют "Днепра-1" состоится не на родине, а в Кошице, Словакия. В 2-матчевом противостоянии украинский и кипрский клубы разыграют между собой путевку на групповую стадию Лиги Европы. Проигравший будет играть в группе Лиги конференций. Добавим, что ответный поединок состоится в четверг, 25 августа.

Ранее букмекеры оценили шансы "Днепра-1" и АЕКа в первой игре. По мнению специалистов, в первой игре фаворита нет, однако в 2-матчевом противостоянии днепряне являются аутсайдерами.

Напомним, киевское "Динамо" также может попасть в группу Лиги Европы, если проиграет "Бенфике" 2-матчевую дуэль в раунде плей-офф Лиги чемпионов. К слову, первую игру с португальцами "Бело-синие" проведут 17 августа.