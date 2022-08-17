Де і коли дивитися історичний матч "Дніпра-1" у Лізі Європи

Український клуб дебютує у єврокубках

Найближчого четверга, 18 серпня, український "Дніпро-1" як бронзовий призер УПЛ сезону 2021/22 проведе свій перший єврокубковий матч в історії. У прямому ефірі в Україні поєдинок проти АЕКу Ларнака покаже телеканал 2+2.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Через повномасштабну війну в Україні історичний дебют "Дніпра-1" відбудеться не на батьківщині, а в Кошице, Словаччина. У 2-матчевому протистоянні український та кіпрський клуби розіграють між собою путівку на групову стадію Ліги Європи. Той, хто програє, гратиме в групі Ліги конференцій. Додамо, що поєдинок-відповідь відбудеться у четвер, 25 серпня.

Раніше букмекери оцінили шанси "Дніпра-1" та АЕКу у першій грі. На думку фахівців, у першій грі фаворита немає, проте у 2-матчевому протистоянні дніпряни є аутсайдерами.

Нагадаємо, київське "Динамо" також може потрапити до групи Ліги Європи, якщо програє "Бенфіці" 2-матчеву дуель у раунді плей-офф Ліги чемпіонів. Першу гру з португальцями "Біло-сині" проведуть 17 серпня.