Где и когда смотреть решающий матч Днепра-1 за выход в группу Лиги Европы

Украинский клуб борется за попадание в Лигу Европы

В четверг, 25 августа, "Днепр-1", который в прошлом сезоне занял 3-е место в чемпионате Украины, сыграет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона 2022/23 против АЕКа Ларнака. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал 2+2.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора. Начало прямого эфира — в 18:55 по киевскому времени.

В первой игре, которая состоялась в словацком городе Кошице украинский клуб уступил кипрскому коллективу со счетом 1:2. Таким образом, АЕК подходит к ответной игре с гандикапом в один мяч. Поэтому днепрянам для выхода в следующую стадию турнира необходима только победа с разницей как минимум в два мяча. При минимальной успехе украинцев команды сыграют дополнительные таймы и серию пенальти, если понадобиться. Добавим, что жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 26 августа.

Видеообзор первого матча Днепр-1 — АЕК Ларнака:

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу стартовал! "Шахтер" сенсационно не сумел обыграть "Металлист-1925" (0:0), а "Заря" не допустила на свою игру официального транслятора УПЛ.

Напомним, "Динамо" пытается пробиться в группу Лиги чемпионов. Для этого киевлянам необходимо побеждать "Бенфику" в ответной игре. В первом матче киевляне проиграли со счетом 0:2.