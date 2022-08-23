Де і коли дивитись вирішальний матч Дніпра-1 за вихід до групи Ліги Європи

Український клуб бореться за потрапляння до Ліги Європи

У четвер, 25 серпня, "Дніпро-1", який минулого сезону посів 3-е місце в чемпіонаті України, зіграє матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи сезону 2022/23 проти АЕКу Ларнака. У прямому ефірі в Україні гру покаже телеканал 2+2.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. Початок прямого ефіру о 18:55 за київським часом.

У першій грі, яка відбулася у словацькому місті Кошице, український клуб поступився кіпрському колективу з рахунком 1:2. Таким чином, АЕК підходить до гри-відповіді з гандикапом в один м’яч. Тому дніпрянам для виходу в наступну стадію турніру потрібна лише перемога з різницею як мінімум у два м’ячі. За мінімального успіху українців команди зіграють додаткові тайми та серію пенальті, якщо знадобиться. Додамо, що жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться 26 серпня.

Відеоогляд першого матчу Дніпро-1 — АЕК Ларнака:

Раніше повідомлялося, що чемпіонат України з футболу стартував! "Шахтар" сенсаційно не зміг обіграти "Металіст-1925" (0:0), а "Зоря" не допустила на свою гру офіційного транслятора УПЛ.

Нагадаємо, "Динамо" намагається пробитися до групи Ліги чемпіонів. Для цього киянам необхідно перемагати "Бенфіку" у грі-відповіді. У першому матчі кияни програли з рахунком 0:2.