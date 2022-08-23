Днепр-1 ждет вылет: прогноз на решающий матч отбора в Лигу Европы

Специалисты не на стороне украинского клуба

"Днепр-1" на правах бронзового призера чемпионата Украины 2021/22 начал еврокубковую кампанию в раунде плей-офф отбора Лиги Европы. В ответном поединке против АЕКа Ларнака украинский клуб выступает в роли безнадежного аутсайдера.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч на своем сайте. По мнению специалистов, в следующий раунд ЛЕ выйдет именно кипрский коллектив.

Аналитики считают, что АЕК выиграет домашнюю игру. На это можно сделать ставку с коэффициентом 1,96. В то же время успех Днепра-1 и ничья оценивается коэффициентами 3,80 и 3,60 соответственно. Добавим, что проход украинского клуба крайне маловероятен коэффициент 6,60 за "Днепр-1" против 1,11 за АЕК Ларнака.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы АЕК Ларнака — "Днепр-1" (данные за 23 августа):

Пари-Матч: (победа АЕКа 1,96 — ничья 3,60 — победа "Днепра-1" 3,80)

Напомним, в первом матче Днепр-1 в Словакии уступил АЕКу Ларнака со счетом 1:2. Ответная игра состоится в четверг, 25 августа, на "АЕК Арене" в Ларнаке (Кипр). Этот матч можно будет посмотреть в Украине. Победитель 2-матчевой дуэли сыграет в группе Лиги Европы, а проигравший — в группе Лиги конференций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 августа стартовал новый сезон чемпионата Украины.