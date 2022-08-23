Дніпро-1 чекає виліт: прогноз на вирішальний матч відбору до Ліги Європи

Фахівці не на боці українського клубу

"Дніпро-1" на правах бронзового призера чемпіонату України 2021/22 розпочав єврокубкову кампанію у раунді плей-офф відбору Ліги Європи. У поєдинку-відповіді проти АЕКу Ларнака український клуб виступає в ролі безнадійного аутсайдера.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч на своєму сайті. На думку фахівців, до наступного раунду ЛЄ вийде саме кіпрський колектив.

Аналітики вважають, що АЕК виграє домашню гру. На це можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,96. Водночас успіх Дніпра-1 та нічия оцінюється коефіцієнтами 3,80 та 3,60 відповідно. Додамо, що прохід українського клубу вкрай малоймовірний — коефіцієнт 6,60 за "Дніпро-1" проти 1,11 за АЕК Ларнака.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи АЕК Ларнака — "Дніпро-1" (дані за 23 серпня):

Парі-Матч: (перемога АЕКа 1,96 — нічия 3,60 — перемога "Дніпра-1" 3,80)

Нагадаємо, у першому матчі Дніпро-1 у Словаччині поступився АЕКу з рахунком 1:2. Гра-відповідь відбудеться в четвер, 25 серпня, на "АЕК Арені" в Ларнаці (Кіпр). Цей матч можна буде подивитися в Україні. Переможець 2-матчевої дуелі зіграє у групі Ліги Європи, а той, хто програє, виступить у групі Ліги конференцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 серпня стартував новий сезон чемпіонату України.