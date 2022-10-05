Как "Шахтер" уничтожил "Реал": великая победа украинского клуба (видео)

Вспоминаем две значимые победы донецкого клуба в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов 5 октября будут сыграны поединки третьего тура группового этапа. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Шахтер".

Донецкий клуб аутсайдер встречи. В условиях войны и ухода большинства топовых игроков, тяжело тягаться с самой титулованной командой ЛЧ. Однако, Шахтер был в похожей ситуации во время пандемии коронавируса — и сотворил сенсацию! Даже две. "Горняки" обыграли "Королевский клуб" в гостях и дома — 3:2 и 2:0. К слову, в Мадриде к перерыву "Шахтер" забил тогда три "сухих" гола. Почему бы не повторить тот успех и теперь?!

А пока давайте вспомним те две исторические победы украинского клуба.

21 октября 2020. "Реал" — "Шахтер" — 2:3

Голы: Модрич, 53, Винисиус, 59 — Тете, 29, Варан, 33 (авт.), Соломон, 42.

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Милитан, Марсело, Вальверде, Каземиро, Модрич (Кроос, 70), Родриго (Бензема, 46), Йович (Винисиус, 59), Асенсио.

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио (Вьюнник, 90+4), Марлос, Соломон (Витао, 90+1), Тете, Дентиньо (Судаков, 86).

1 декабря 2020. "Шахтер" — "Реал" — 2:0

Голы: Дентиньо, 56, Соломон 82.

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко, Степаненко, Тете, Марлос (Майкон, 73), Коваленко (Алан Патрик, 84), Тайсон (Соломон, 73), Мораес (Дентиньо, 25, Фернандо, 84).

"Реал": Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Менди, Модрич, Эдегор (Иско, 76), Кроос, Асенсио, Бензема (Диас, 76), Родриго (Винисиус, 76).

Напомним, игра "Реал — "Шахтер" начнется в 22:00: где и когда смотреть суперматч Лиги чемпионов.