Як "Шахтар" знищив "Реал": велика перемога українського клубу (відео)

Згадуємо дві значні перемоги донецького клубу у Лізі чемпіонів

У Лізі чемпіонів 5 жовтня зіграють поєдинки третього туру групового етапу. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Шахтар".

Донецький клуб аутсайдер зустрічі. В умовах війни та відходу більшості топових гравців важко тягатися з найтитулованішою командою ЛЧ. Однак, Шахтар був у схожій ситуації під час пандемії коронавірусу – і створив сенсацію! Навіть дві. "Гірники" обіграли "Королівський клуб" у гостях та вдома — 3:2 та 2:0. До речі, у Мадриді до перерви "Шахтар" забив тоді три "сухі" голи. Чому б не повторити той успіх і тепер?

А поки що давайте згадаємо ті дві історичні перемоги українського клубу.

21 жовтня 2020. "Реал" — "Шахтар" — 2:3

Голи: Модріч, 53, Вінісіус, 59 — Тете, 29, Варан, 33 (авт.), Соломон, 42.

"Реал": Куртуа, Менді, Варан, Мілітан, Марсело, Вальверде, Каземіро, Модріч (Кроос, 70), Родріго (Бензема, 46), Йовіч (Вінісіус, 59), Асенсіо.

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Майкон, Маркос Антоніо (В’юнник, 90+4), Марлос, Соломон (Вітао, 90+1), Тете, Дентіньо (Судаков, 86).

1 грудня 2020. "Шахтар" — "Реал" — 2:0

Голи: Дентіньо, 56, Соломон 82.

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Тете, Марлос (Майкон, 73), Коваленко (Алан Патрік, 84), Тайсон (Соломон, 73), Мораєс (Дентіньо, 25, Фернандо, 84) .

"Реал": Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Менді, Модріч, Едегор (Іско, 76), Кроос, Асенсіо, Бензема (Діас, 76), Родріго (Вінісіус, 76).

Нагадаємо, гра "Реал — "Шахтар" розпочнеться о 22:00: де і коли дивитися суперматч Ліги чемпіонів.