"Какая разница, будет ли свободна Украина?": украинского тренера понесло после ошибки судьи (видео)

В Украине прогремел очередной скандал

В пятницу, 7 октября, после скандала с пенальти в УПЛ в центральном матче Первой Лиги "Полесье" — "Карпаты" (2:0) болельщики стали свидетелями вопиющего судейского ляпа.

Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак раскритиковал судейство и на эмоциях начал рассуждать о ситуации в стране, передает YouTube-канал "ФК Карпати Львів". Он заявил, что ситуация с судейством не меняется. При этом наставник львовского клуба умудрился приплести к теме судейства войну против оккупантов.

"По состоянию на сегодняшний день идет война в стране. Самое главное, почему мы не хотим быть такими, как м**кали – потому что не хотим туда иди, чтобы было такое, как сегодня на футбольном поле. Это самое главное. Самая беда, что мы боремся за то, что не меняется. Какая тогда разница, будет ли свободна Украина или это будет мо**альня? Объясните мне, пожалуйста", — заявил Тлумак.

Андрей был очень недоволен работой главного арбитра матча Сергея Задирана. В одном из эпизодов рефери не стал удалять вратаря "Полесья" Олег Кудрика, который сыграл руками за пределами своей штрафной. Судья ограничился устным предупреждением…

"Когда вратарь играет руками за штрафной, а наш нападающий должен забивать гол… Какая это оценка? Это фол последней надежды. Какая карточка? Никакой…" — отметил Тлумак.

Добавим, "Карпаты" и "Полесье" борются за попадание в УПЛ.

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