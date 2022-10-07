"Яка різниця, чи буде вільна Україна?": українського тренера понесло після помилки судді (відео)

В Україні пролунав черговий скандал

У п’ятницю, 7 жовтня, після скандалу з пенальті в УПЛ у центральному матчі Першої Ліги "Полісся" — "Карпати" (2:0) уболівальники стали свідками кричущого суддівського ляпу.

Головний тренер "Карпат" Андрій Тлумак розкритикував суддівство і на емоціях почав міркувати про ситуацію в країні, передає YouTube-канал "ФК Карпати Львів". Він заявив, що ситуація із суддівством не змінюється. При цьому наставник львівського клубу примудрився приплести до теми суддівства війну проти окупантів.

"Станом на сьогодні йде війна в країні. Найголовніше, чому ми не хочемо бути такими, як м**калі — бо не хочемо туди йди, щоб було таке, як сьогодні на футбольному полі. Це найголовніше. Найбільша біда, що ми боремось за те, що не змінюється. Яка тоді різниця, чи буде вільна Україна, чи це буде м**кальня? Поясніть мені, будь ласка", — заявив Тлумак.

Андрій був дуже незадоволений роботою головного арбітра матчу Сергія Задирана. В одному з епізодів рефері не став видаляти воротаря "Полісся" Олега Кудрика, який зіграв руками за межами свого штрафного майданчика. Суддя обмежився усним попередженням.

"Коли воротар грає руками за карним майданчиком, а наш нападник має забивати гол… Яка це оцінка? Це фол останньої надії. Яка карточка? Ніякої…" — зазначив Тлумак.

Додамо, "Карпати" та "Полісся" борються за потрапляння до УПЛ.

Турнірне становище команд у Першій Лізі, Група А

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