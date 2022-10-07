Жеребьевка квалификации Евро-2024: где и когда смотреть в Украине
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Церемония пройдет во Франкфурте-на-Майне
В воскресенье, 9 октября, в центре "Фестхалле" во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится жеребьевка Чемпионата Европы по футболу-2024.
В прямом эфире в Украине церемонию жеребьевки Евро-2024 покажет официальный сайт УЕФА. Начало мероприятия — в 13:00 по киевскому времени.
После провала в Лиге наций УЕФА, в частности после ничьей с Шотландией (0:0), сборная Украины оказалась в 3-й корзине, а потому получит более сильных соперников в группу.
Состав корзин при жеребьевке Евро-2024:
- Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.
- Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.
- Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.
- Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.
- Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.
- Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Добавим, отбор на Евро-2024 пройдет с марта по ноябрь 2023 года. Финальная часть турнира состоится в июне/июле 2024 года.
Отметим, сборную россии не допустили к жеребьевке. Команда рф не сыграет на Евро-2024. С раскладами для сборной Украины можно ознакомиться в статье "Телеграфа".