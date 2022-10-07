Жеребкування кваліфікації Євро-2024: де і коли дивитись в Україні

Церемонія пройде у Франкфурті-на-Майні

У неділю, 9 жовтня, у центрі "Фестхалле" у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відбудеться жеребкування Чемпіонату Європи з футболу-2024.

У прямому ефірі в Україні церемонію жеребкування Євро-2024 покаже офіційний сайт УЄФА. Початок заходу – о 13:00 за київським часом.

Після провалу в Лізі націй УЄФА, зокрема після нічиєї з Шотландією (0:0), збірна України опинилася у 3-му кошику, а тому отримає сильніших суперників у свою групу.

Склад кошиків при жеребкуванні Євро-2024:

Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща. Франція, Австрія, Чехія, Англія, Вельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія. Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія. Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія. Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта. Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Додамо, відбір на Євро-2024 пройде з березня по листопад 2023 року. Фінальна частина турніру відбудеться у червні/липні 2024 року.

Зазначимо, збірну росії не допустили до жеребкування. Команда рф не зіграє на Євро-2024. З розкладами для збірної України можна ознайомитись у статті "Телеграфа".