Жеребкування кваліфікації Євро-2024: де і коли дивитись в Україні
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Церемонія пройде у Франкфурті-на-Майні
У неділю, 9 жовтня, у центрі "Фестхалле" у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відбудеться жеребкування Чемпіонату Європи з футболу-2024.
У прямому ефірі в Україні церемонію жеребкування Євро-2024 покаже офіційний сайт УЄФА. Початок заходу – о 13:00 за київським часом.
Після провалу в Лізі націй УЄФА, зокрема після нічиєї з Шотландією (0:0), збірна України опинилася у 3-му кошику, а тому отримає сильніших суперників у свою групу.
Склад кошиків при жеребкуванні Євро-2024:
- Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща.
- Франція, Австрія, Чехія, Англія, Вельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія.
- Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія.
- Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія.
- Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта.
- Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.
Додамо, відбір на Євро-2024 пройде з березня по листопад 2023 року. Фінальна частина турніру відбудеться у червні/липні 2024 року.
Зазначимо, збірну росії не допустили до жеребкування. Команда рф не зіграє на Євро-2024. З розкладами для збірної України можна ознайомитись у статті "Телеграфа".