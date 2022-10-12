"Вадуц" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Игра пройдет в Лихтенштейне

"Днепр-1" после разгрома "Зари" (3:0) в центральном матче 6-го тура чемпионата Украины проведет в гостях еврокубковый поединок против "Вадуца".

В прямом эфире в Украине матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 покажет ОТТ-платформа megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Украинский клуб обязан побеждать, если хочет рассчитывать на продолжение борьбы за 1-е место в квартете. "Вадуц", в свою очередь, уже показал "Днепру-1", что футбол в Лихтенштейне находится на подъеме, а потому лидеру УПЛ придется попотеть ради 3 очков. Игра "Вадуц" — "Днепр-1" состоится в четверг, 13 октября на стадионе "Райнпарк" в Вадуце (Лихтенштейн), начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. В первом круге ЛК "Вадуц" сенсационно дал бой украинского коллективу. Команды в Словакии сыграли со счетом 2:2.

Видеообзор матча 3-го тура Лиги конференций "Днепр-1" — "Вадуц":

Напомним, в первом туре группового раунда Лиги конференций "Днепр-1" уступил АЗ (0:1), затем коллектив из Днепра переиграл на выезде кипрский "Аполлон" (3:1). В 5-м туре ЛК украинский клуб вновь сыграет против "Аполлона" (27.10.2022).