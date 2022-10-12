"Вадуц" — "Дніпро-1": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Гра пройде в Ліхтенштейні

"Дніпро-1" після розгрому "Зорі" (3:0) у центральному матчі 6-го туру чемпіонату України проведе в гостях єврокубковий поєдинок проти "Вадуца".

У прямому ефірі в Україні матч 4 туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 покаже ОТТ-платформа megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Український клуб зобов’язаний перемагати, якщо хоче розраховувати на продовження боротьби за перше місце у квартеті. "Вадуц", у свою чергу, вже показав "Дніпру-1", що футбол у Ліхтенштейні знаходиться на підйомі, а тому лідеру УПЛ доведеться попітніти заради 3 очок. Гра "Вадуц" — "Дніпро-1" відбудеться у четвер, 13 жовтня на стадіоні "Райнпарк" у Вадуці (Ліхтенштейн), початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. У першому колі ЛК "Вадуц" сенсаційно дав бій українському колективу. Команди у Словаччині зіграли з рахунком 2:2.

Відеоогляд матчу 3-го туру Ліги конференцій "Дніпро-1" — "Вадуц":

Нагадаємо, у першому турі групового раунду Ліги конференцій "Дніпро-1" поступився АЗ (0:1), потім колектив із Дніпра переграв на виїзді кіпрський "Аполлон" (3:1). У 5-му турі ЛК український клуб знову зіграє проти "Аполлона" (27.10.2022).