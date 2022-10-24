Ломаченко предложили остаться в Румынии: что ответил боксер

Бывший чемпион мира отказался от титульного боя, чтобы вернуться в Украину

Менеджер Эгис Климас рассказал, как после начала полномасштабной войны в Украине пытался организовать бой Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира. Он хотел, чтобы Ломаченко остался в Румынии, но боксер на лодке поплыл домой.

"Ломаченко сказал: "Мой рейс отменили, поэтому я отправлюсь в Румынию. Затем я пересеку границу через реку". Я ответил: "Почему бы тебе не приехать в Румынию, а мы привезем туда твою семью?" Он спросил: "Ты слышишь, о чем говоришь? Ты с ума сошел. Я не буду этого делать, потому что вернусь домой".

Я позвонил промоутерам и сообщил, что он не приедет в США. Нам пришлось отказаться от возможности провести бой с Джорджом Камбососом. Я позвонил Василию и сказал: "Ты мечтал об этом поединке, это твои титулы, они принадлежат тебе". Он ответил: "Будь что будет. Я остаюсь в Украине", — сказал Климас в документальном фильме Battle Lines: Lomachenko.

Напомним, почти после годичного перерыва украинец проведет бой 29 октября против Джемейна Ортиса. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию поединка Ломаченко — Ортис.

Ранее Ломаченко назвал свою главную цель в боксе. Украинец хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира с королем легкого дивизиона Девином Хэйни.