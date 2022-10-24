Ломаченку пропонували залишитися в Румунії: що відповів боксер

Колишній чемпіон світу відмовився від титульного бою, щоб повернутися до України

Менеджер Егіс Клімас розповів, як після початку повномасштабної війни в Україні намагався організувати бій Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу. Він хотів, щоб Ломаченко залишився в Румунії, але боксер на човні поплив додому.

"Ломаченко сказав: "Мій рейс скасували, тому я вирушу до Румунії. Потім я перетну кордон через річку". Я відповів: "Чому б тобі не приїхати до Румунії, а ми привеземо туди твою родину?" Він запитав: "Ти чуєш, про що говориш? Ти з глузду з’їхав. Я не робитиму цього, тому що повернуся додому".

Я зателефонував до промоутерів і повідомив, що він не приїде до США. Нам довелося відмовитися від можливості провести бій із Джорджем Камбососом. Я зателефонував Василеві і сказав: "Ти мріяв про цей поєдинок, це твої титули, вони належать тобі". Він відповів: "Будь що буде. Я залишаюся в Україні ", — сказав Клімас у документальному фільмі Battle Lines: Lomachenko.

Нагадаємо, майже після річної перерви українець проведе бій 29 жовтня проти Джемейна Ортіса. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко — Ортіс.

Раніше Ломаченко назвав свою головну мету у боксі. Українець хоче провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з королем легкого дивізіону Девіном Хейні.