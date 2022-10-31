Ну зачем он это делает? Усик разозлился на Фьюри

Украинский боксер уверен, что британец избегает с ним драться

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик удивлен решением Тайсона Фьюри провести третий бой против Дерека Чисоры. Украинец уверен, что чемпион WBC его избегает.

"Меня на данный момент это чуть-чуть смешит. Ну зачем он это делает? Мы с ним договаривались, а он бегает куда-то и говорит, что типа я не хочу драться.

Думаю ли я, что он боится меня? Я это знаю", — сказал Усик в интервью ESPN+.

Напомним, что Тайсона Фьюри не включили в рейтинг The Ring. На первом месте там Деонтей Уайлдер.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен, который работает с Тайсоном Фьюри, рассказал, что Александр Усик отказался драться с британцем в этом году.

Кстати, президент Всемирного боксерского совета вручил Александру Усику уникальный пояс.