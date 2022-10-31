Ну, навіщо він це робить? Усик розлютився на Ф’юрі

Український боксер упевнений, що британець уникає з ним битися

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик здивований рішенням Тайсона Ф’юрі провести третій бій проти Дерека Чісори. Українець упевнений, що чемпіон WBC його уникає.

"Мене зараз це трохи смішить. Ну навіщо він це робить? Ми з ним домовлялися, а він бігає кудись і каже, що типу я не хочу битися.

Чи я думаю, що він боїться мене? Я це знаю", — сказав Усик в інтерв’ю ESPN+.

Нагадаємо, що Тайсона Фьюрі не включили до рейтингу The Ring. На першому місці там Деонтей Уайлдер.

Раніше промоутер Френк Уоррен, який працює з Тайсоном Ф’юрі, розповів, що Олександр Усик відмовився битися з британцем цього року.

До речі, президент Всесвітньої боксерської ради вручив Олександру Усику унікальний пояс.