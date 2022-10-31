10 минут кайфа: самая безумная концовка матча в истории (видео)

Команды "Чарльтон" и "Ипсвич" забили четыре гола в компенсированное время

В третьем дивизионе чемпионата Англии прошел матч, который еще долго будут смаковать футбольные болельщики. "Чарльтон" и "Ипсвич" в компенсированное время забили четыре мяча. Ранее в Лиге Европы вратарь и защитник оформили автогол.

В основное время матча "Чарльтон" уступал с разницей в два мяча, однако сумел отыграться. Казалось, команды так и закончат встречу, но в компенсированное время началось безумие. Сначала гости забили два гола, а потом "Чарльтон" снова сравнял счет!

"Чарльтон" — "Ипсвич" — 4:4

Голы: Рак-Саки (63), Морган (76), Томас (90+6), Добсон (90+9) — Эдмундсон (45+3), Джон-Жуль (52), Ладапо (90+1), Морси (90+4).

В турнирной таблице "Ипсвич" идет на втором месте, а "Чарльтон" — девятый.

Ранее "Телеграф" писал, как футболист австрийского "Рида" забил уникальный гол в собственные ворота.