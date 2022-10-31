10 хвилин кайфу: найшаленіша кінцівка матчу в історії (відео)

Команди "Чарльтон" та "Іпсвіч" забили чотири голи у компенсований час

У третьому дивізіоні чемпіонату Англії пройшов матч, який ще довго будуть смакувати футбольні вболівальники. "Чарльтон" та "Іпсвіч" у компенсований час забили чотири м’ячі. Раніше в Лізі Європи воротар та захисник оформили автогол.

В основний час матчу "Чарльтон" поступався з різницею у два м’ячі, проте зумів відігратися. Здавалося, команди так і закінчать зустріч, але у компенсований час почалося божевілля. Спочатку гості забили два голи, а потім "Чарльтон" знову зрівняв рахунок!

"Чарльтон" — "Іпсвіч" — 4:4

Голи: Рак-Сакі (63), Морган (76), Томас (90+6), Добсон (90+9) — Едмундсон (45+3), Джон Жуль (52), Ладапо (90+1), Морсі (90+4).

У турнірній таблиці "Іпсвіч" йде на другому місці, а "Чарльтон" — дев’ятий.

Раніше "Телеграф" писав, як футболіст австрійського "Ріда" забив унікальний гол у власні ворота.