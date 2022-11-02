Российский депутат поехал воевать на Донбасс: его брат выигрывал олимпийское "золото" для Украины

Артур Таймазов боролся за россию, Тимур Таймазов поднимал штангу за Украину

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов отправился на войну в Украину. Бывшего спортсмен, а ныне депутата российской госдумы, заметили на Донбассе.

"Артур присматривается к донецким подразделениям с целью — определится, за какое из них он будет воевать", — пишет lenta.ru.

Борец Артур Таймазов – олимпийский чемпион 2004 года, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира (2003, 2006) в составе сборной Узбекистана.

В 2008 году Таймазов выиграл Олимпийские игры в Пекине, а затем повторил свой успех в Лондоне-2012.

Однако 5 апреля 2017 года Международный олимпийский комитет лишил Таймазова золотой медали Игр 2008 года из-за допинга.

А 23 июля 2019 года МОК сообщил, что Артур Таймазов лишен золотой медали и Олимпийских игр 2012 года в результате перепроверки допинг-проб.

Таким образом, Артур Таймазов стал первым в истории борцом, лишенным двух золотых олимпийских медалей, сообщает Википедия.

Интересно, что старший брат Артура – Тимур Таймазов, стал олимпийским чемпионом 1996 года по тяжелой атлетике в составе сборной Украины, дважды побеждал на чемпионате мира.

Сейчас Тимур Таймазов работает руководителем Управления Федеральной налоговой службы россии по Северной Осетии.

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